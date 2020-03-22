Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya üzerinden video paylaşan işçilerden Mertcan Gençer “Buradaki çalışmamız sona erdiği için konsolosluklarla görüştük. Ancak gittiğimiz her havalimanından geri çevrildik. Havalimanında bizi kabul etmediler. Burada bir vaka yok ancak civardaki adalarda koronavirüs görüldü. Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz” diye konuştu. Türk işçilerin isimleri şöyle: Mertcan Gençer, Muhammet Karaaslan, Onur Balkan, Talat Çam, Özge Işın, Cem Karakaya, Mehmet Kaya, Mehmet Öztürk, Serkan Kibrit ve Hulusi Gökçe Özdere.