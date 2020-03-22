Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs etkisini arttırmaya devam ediyor. Tayland Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada Tayland’da korona virüs vakalarının bir günde 188 kişi arttığını belirtirken, bu artışın bir günde yaşanan en büyük artış olduğu kaydedildi. Bakanlık, yeni korona virüs vakalarının en çok Bangkok kentinde görüldüğünü ifade ederken, bu vakaların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu bildirdi. Bakanlık, halka evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Tayland’da korona virüse bağlı 1 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi ise sağlığına kavuştu.