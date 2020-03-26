Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın Yezd eyaletine bağlı Meybod şehrinde Devrim Muhafızları Ordusunun kurucu üyelerinden olan Berzgeri’nin koronavirüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

İran’da koronavirüs nedeniyle aralarında önemli siyasi isimlerin de olduğu 2 bin 77 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 27 bin 17 kişi de korona virüs görüldü.