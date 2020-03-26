İran’ın Yezd eyaletine bağlı Meybod şehrinde Devrim Muhafızları Ordusunun kurucu üyelerinden olan Berzgeri’nin koronavirüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
İran’da koronavirüs nedeniyle aralarında önemli siyasi isimlerin de olduğu 2 bin 77 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 27 bin 17 kişi de korona virüs görüldü.