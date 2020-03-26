İran’ın Yezd eyaletine bağlı Meybod şehrinde Devrim Muhafızları Ordusunun kurucu üyelerinden olan Berzgeri’nin koronavirüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
İran’da koronavirüs nedeniyle aralarında önemli siyasi isimlerin de olduğu 2 bin 77 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 27 bin 17 kişi de korona virüs görüldü.
İran Devrim Muhafızları komutanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
26.03.2020 - 12:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’da Devrim Muhafızları komutanlarından Habib Berzgeri’nin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
İran’ın Yezd eyaletine bağlı Meybod şehrinde Devrim Muhafızları Ordusunun kurucu üyelerinden olan Berzgeri’nin koronavirüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : iran,devrim muhaizlrı,
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