Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Rilwan Süleyman, yaptığı açıklamada, Bauchi-Jos kara yolunda kamyon ile otobüsün çarpıştığını belirtti.
Süleyman, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Süleyman, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Süleyman, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.