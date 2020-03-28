Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Çin’i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü olan ABD’de sağlık sistemi çöktü. ABD, çöken sağlık sistemi ve yetişmiş uzman açığı nedeni ile yurt dışından doktor ve sağlık personeli arayışına başladı. ABD, doktor ve sağlık çalışanı arayışı nedeni ile bu meslek grupları için vize kolaylığı sağladığını duyururken, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Konsolosluk İşleri Birimi tarafından “Tıp profesyonelleri için vize güncellemesi ‘’ adı altında bir bildiri yayınlandı. Birim, bildiri ile ABD’de çalışmak isteyen doktor ve sağlık çalışanlarını en yakın ABD Büyükelçiliğine başvurmaya davet etti. ABD’de toplam koronavirüs vakası 100 bin 392’ye, hayatını kaybedenler ise bin 543’e ulaştı.