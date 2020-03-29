Yemen'de bulunan Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Yerel kaynaklar, Suudi Arabistan'ın hava savunma sisteminin Husiler tarafından başkent Riyad'a atılan 2 balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı. Saldırı nedeniyle büyük patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.
Riyad'a balistik füze saldırısı
29.03.2020 - 01:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a Husiler tarafından balistik füze ile saldırı düzenlendi. Saldırının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı.
Etiketler : riyad,riyad füze,
691960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/691960.aspx
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