Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'de bulunan Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Yerel kaynaklar, Suudi Arabistan'ın hava savunma sisteminin Husiler tarafından başkent Riyad'a atılan 2 balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı. Saldırı nedeniyle büyük patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.