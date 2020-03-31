Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bu uçaklarda görev alan ve temel sağlık eğtiminden geçmiş kabin personelinin yeni kurulacak hastanelerde görev almasını planlıyor. Breaking Travel News’ta yer alan habere göre, bütün filosunu park pozisyonuna alacağını duyuran EasyJet, İngiltere’deki 9 bin çalışanına konu ile ilgili bir mesaj gönderdi. Aynı habere göre, Virgin Atlantic de ülkede görev alan ve sağlık eğitimi bulunan çalışanlarından NHS’e yardımcı olmaları konusunda destek istedi.

NHS’ten yapılan açıklamaya göre, ilk etapta başkent Londra, Birmingham ve Manchester’a salgın ile mücadele için hastaneler hizmete açılacak.

ALTI AY SÜREBİLİR

Öte yandan İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Jenny Harries, şu anki uygulamaların birden kaldırılmasının tehlikeli olacağını söyledi. Harries, gelecek altı ay süresince her 3 haftada bir durum değerlendirmesi yapılacağını, 6 aydan önce normal hayata dönmenin mümkün olmadığını ifade etti.