İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 898'e yükseldi
31.03.2020 - 12:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koronavirüs,
692654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692654.aspx
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