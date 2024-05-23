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Haberler > Dünya > On binlerce kişi akın etti... İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor

On binlerce kişi akın etti... İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran, Cenaze Töreni, Dışişleri Bakanı, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Meşhed’de cenaze töreni düzenleniyor.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Meşhed’de cenaze töreni düzenleniyor.

On binlerce İran vatandaşı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye veda için sokaklara döküldü.

Cenaze töreni an itibariyle devam ediyor.

On binlerce kişi meydana akın etti... İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor - 1. Resim

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABDULLAHİYAN, TAHRAN'DA DEFNEDİLDİ

Helikopter kazasında ölen Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın cenazesi, Şah Abdülaziz Hasani Türbesi'nde toprağa verildi.

On binlerce kişi meydana akın etti... İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor - 2. Resim

Dışişleri Bakanlığında düzenlen törenin ardından Abdullahiyan’ın cenazesi defnedilmek üzere Tahran’ın güneyindeki Rey şehrinde bulunan türbeye getirildi. Burada kalabalık bir kitle tarafından karşılanan cenaze türbenin bahçesinde taşınınca mersiyeler okundu ve dualar edildi.

Cenaze törenine katılanlar sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Daha sonra Abdullahiyan’ın cenazesi, türbenin iç kısmına defnedildi.

On binlerce kişi meydana akın etti... İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor - 3. Resim

Abdullahiyan’ın defnedildiği türbede, ABD’nin 2020’de Bağdat Uluslararası Havalanın yakınlarında yaptığı saldırıda öldürülen Kasım Süleymani’nin koruması da toprağa verilmişti.

On binlerce kişi meydana akın etti... İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor - 4. Resim

Şah Abdülazim Hasani Türbesi Şiilere göre önemli yerlerden biri sayılıyor. Şah Abdülazim’in Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hasan’ın soyundan geldiği belirtiliyor.

On binlerce kişi meydana akın etti... İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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