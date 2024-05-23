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Rusya'da can pazarı! Kaçak göçmenlerin yaşadığı bina yandı: 8 ölü, 7 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rusya, Moskova, Yangın, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya’nın başkenti Moskova’da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada elektrikli ısıtıcının alev almasıyla çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Rusya’da 2 katlı bir binada çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Başkent Moskova’ya bağlı İstra kasabasında bulunan binada sabah saatlerinde elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında içerideki 15 kişiden 7’si de yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Moskova Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangından sonra yapılan ilk incelemelerde binanın pansiyon olarak işletildiği tespit edildi. Açıklamada, duman dedektörlerinin bulunmadığı binada yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadığı ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık da göçmenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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