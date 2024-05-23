Bosnalı Sırp liderden yeni tehdit: Ülkeyi böleriz

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Bosnalı Sırpların aşırı sağcı lideri Milorad Dodik, Srebrenica Soykırım Günü kararının BM tarafından onaylanması halinde Sırpların Bosna'dan ayrılacağı tehdidinde bulundu

ANKARA—Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik, Birleşmiş Milletler'de (BM) Srebrenistsa Sorkırımı'nın Srebrenitsa Soykırım Günü olarak kabul edilmesi için yapılacak oylama öncesinde ayrılıkçı açıklamalarına bir yenisini ekledi.

"BOSNA HERSEK'İN SONU OLUR"

1995 yılında Bosnalı Sırplar tarafından 8.000'den fazla Bosnalı Müslümana uygulanan soykırımın anılması için kabul edilecek anma gününe karşı çıkan Dodik, "Birleşmiş Milletler (BM) bugün Srebrenica Soykırımı Anma Günü ilan ederse Bosna Hersek'in sonu olur." açıklamasında bulundu.

Alınacak kararın Bosna-Hersek'in sonu olacağını iddia eden ayrılıkçı lider, "Bu kararın kabul edilmesi halinde barışçıl yollarla Bosna Hersek'ten ayrılmaya yönelik adımlar atacağız." dedi.

Sırp ve Bosnalı Sırp yetkililerin çoğu, Srebrenitsa Soykırımı'nın failleri olan Karadziç ve Mladiç'i hâlâ ulusal kahramanlar olarak görüyor. Dodic de bu görüşü savunan kitleleri arkasına alarak ülkeyi bölebileceğini ima etti.

Dodik geçmişte de Sırp kontrolündeki bölgelerin Bosna'dan ayrılıp komşu Sırbistan'a katılması yönünde ayrılıkçı açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalar, "Büyük Sırbistan" idealini benimseyen Belgrad yönetimi tarafından da savunuyor. Ayrıca Rusya'nın bölgedeki Sırp milliyetçiliğini teşvik ettiği belirtiliyor.