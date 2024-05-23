Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bosnalı Sırp liderden yeni tehdit: Ülkeyi böleriz

Bosnalı Sırp liderden yeni tehdit: Ülkeyi böleriz

Düzenleyen: / Kaynak: ANKARA
- Güncelleme:
Bosnalı Sırp liderden yeni tehdit: Ülkeyi böleriz
Sırp Cumhuriyeti, Milorad Dodik, Srebrenitsa Soykırımı, Haber

Dünya Haberleri  / ANKARA

Bosnalı Sırpların aşırı sağcı lideri Milorad Dodik, Srebrenica Soykırım Günü kararının BM tarafından onaylanması halinde Sırpların Bosna'dan ayrılacağı tehdidinde bulundu

ANKARA—Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik, Birleşmiş Milletler'de (BM) Srebrenistsa Sorkırımı'nın Srebrenitsa Soykırım Günü olarak kabul edilmesi için yapılacak oylama öncesinde ayrılıkçı açıklamalarına bir yenisini ekledi.

"BOSNA HERSEK'İN SONU OLUR"

1995 yılında Bosnalı Sırplar tarafından 8.000'den fazla Bosnalı Müslümana uygulanan soykırımın anılması için kabul edilecek anma gününe karşı çıkan Dodik, "Birleşmiş Milletler (BM) bugün Srebrenica Soykırımı Anma Günü ilan ederse Bosna Hersek'in sonu olur." açıklamasında bulundu.

Alınacak kararın Bosna-Hersek'in sonu olacağını iddia eden ayrılıkçı lider, "Bu kararın kabul edilmesi halinde barışçıl yollarla Bosna Hersek'ten ayrılmaya yönelik adımlar atacağız." dedi.

Sırp ve Bosnalı Sırp yetkililerin çoğu, Srebrenitsa Soykırımı'nın failleri olan Karadziç ve Mladiç'i hâlâ ulusal kahramanlar olarak görüyor. Dodic de bu görüşü savunan kitleleri arkasına alarak ülkeyi bölebileceğini ima etti. 

Dodik geçmişte de Sırp kontrolündeki bölgelerin Bosna'dan ayrılıp komşu Sırbistan'a katılması yönünde ayrılıkçı açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalar, "Büyük Sırbistan" idealini benimseyen Belgrad yönetimi tarafından da savunuyor. Ayrıca Rusya'nın bölgedeki Sırp milliyetçiliğini teşvik ettiği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: ANKARA
Ali Koç'tan Erden Timur'a teşekkür! Dursun Özbek'in iddiasına açıklık getirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
On binlerce kişi meydana akın etti... İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor - Dünyaİran Cumhurbaşkanı'na veda ediyorRusya'da can pazarı! Kaçak göçmenlerin yaşadığı bina yandı: 8 ölü, 7 yaralı - DünyaRusya'da can pazarı! Kaçak göçmenlerin yaşadığı bina yandı: 8 ölü, 7 yaralıRusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şamarin tutuklandı - DünyaRus ordusunun başındaki isim tutuklandıLibyalılardan İslam ülkelerine Gazze çağrısı! İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil olun - DünyaLibyalılardan İslam ülkelerine Gazze çağrısıİsrail ile diplomatik ilişkileri kesen Kolombiya'dan bir Filistin adımı daha - DünyaKolombiya'dan bir Filistin adımı dahaGazzeli Rim’in dedesi Halid Nebhan’dan Erdoğan’a teşekkür mesajı! - DünyaRim’in dedesi Halid Nebhan’dan Erdoğan’a teşekkür
Sonraki Haber Yükleniyor...