Gazze son durum... Görgü tanıklarından açıklama: Yüzlerce Filistinli evlerine dönmeye başladı

Gazze'de yaşanan son dakika gelişmeleri... İşgalci İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de masumları katlediyor. Dünyadan gelen tepkiler üzerine yeni gelişmeler yaşanırken İsrail cephesinden Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Kampı'ndan çekildiği açıklandı.

Canlı Anlatım Özeti CENİN TARAFINDAN ÇEKİLDİ

10 ÇOCUK DAHA ÖLDÜ

"HEMEN ANLAŞMA YAPIN VE HEPSİNİ GERİ GETİRİN"

İSRAİL KATLETMEYE DEVAM EDİYOR

23.05.2024 08:08

CENİN TARAFINDAN ÇEKİLDİ

İsrail ordusu, iki gün süren askeri saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Kampı'ndan çekildi.

Görgü tanıkları, yüzlerce Filistinlinin, İsrail ordusunun çekilmesinden sonra Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine ve mülklerine dönmeye başladığını ifade etti.

İsrail ordusu, baskın sırasında Filistinli bir genci gözaltına aldı.

23.05.2024 08:15

10 ÇOCUK DAHA ÖLDÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini hedef alan saldırılarında en az 10'u çocuk 17 Filistinli hayatını kaybetti.

23.05.2024 04:57

"HEMEN ANLAŞMA YAPIN VE HEPSİNİ GERİ GETİRİN"

Yüzlerce İsrailli, Savaş Kabinesi'nin toplantısı sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisi önünde gösteri yaparak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin takas anlaşmasıyla serbest bırakılmasının sağlanmasını talep etti.

Kudüs'teki göstericiler, esirlerin resimlerini taşıdı ve Hamas'la acil bir anlaşmaya varılmasına atıfta bulunarak "Hemen anlaşma yapın" ve "Hepsini canlı geri getirin" gibi sloganlar attı.

23.05.2024 00:47

İSRAİL KATLETMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya ve Zeytun mahallelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu en az 21 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

Yer: Gazze