Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze son durum... Görgü tanıklarından açıklama: Yüzlerce Filistinli evlerine dönmeye başladı
CANLI ANLATIM

Gazze son durum... Görgü tanıklarından açıklama: Yüzlerce Filistinli evlerine dönmeye başladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Dünya Haberleri

Gazze'de yaşanan son dakika gelişmeleri... İşgalci İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de masumları katlediyor. Dünyadan gelen tepkiler üzerine yeni gelişmeler yaşanırken İsrail cephesinden Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Kampı'ndan çekildiği açıklandı.

Canlı Anlatım Özeti
  • CENİN TARAFINDAN ÇEKİLDİ
  • 10 ÇOCUK DAHA ÖLDÜ
  • "HEMEN ANLAŞMA YAPIN VE HEPSİNİ GERİ GETİRİN"
  • İSRAİL KATLETMEYE DEVAM EDİYOR

23.05.2024 08:08

CENİN TARAFINDAN ÇEKİLDİ

İsrail ordusu, iki gün süren askeri saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Kampı'ndan çekildi.

Gazze son durum... Görgü tanıklarından açıklama: Yüzlerce Filistinli evlerine dönmeye başladı - 1. Resim

Görgü tanıkları, yüzlerce Filistinlinin, İsrail ordusunun çekilmesinden sonra Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine ve mülklerine dönmeye başladığını ifade etti.

Gazze son durum... Görgü tanıklarından açıklama: Yüzlerce Filistinli evlerine dönmeye başladı - 2. Resim

İsrail ordusu, baskın sırasında Filistinli bir genci gözaltına aldı.

23.05.2024 08:15

10 ÇOCUK DAHA ÖLDÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini hedef alan saldırılarında en az 10'u çocuk 17 Filistinli hayatını kaybetti.

23.05.2024 04:57

"HEMEN ANLAŞMA YAPIN VE HEPSİNİ GERİ GETİRİN"

Yüzlerce İsrailli, Savaş Kabinesi'nin toplantısı sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisi önünde gösteri yaparak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin takas anlaşmasıyla serbest bırakılmasının sağlanmasını talep etti.

Gazze son durum... Görgü tanıklarından açıklama: Yüzlerce Filistinli evlerine dönmeye başladı - 2. Resim

Kudüs'teki göstericiler, esirlerin resimlerini taşıdı ve Hamas'la acil bir anlaşmaya varılmasına atıfta bulunarak "Hemen anlaşma yapın" ve "Hepsini canlı geri getirin" gibi sloganlar attı.

23.05.2024 00:47

İSRAİL KATLETMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya ve Zeytun mahallelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu en az 21 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Türkiye Kupası'nda final zamanı! Beşiktaş ile Trabzonspor sezonun en kritik maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'lerCanlı yayın konuğu Işın Çelebi, Eski ANAP İzmir milletvekili ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail’e 1967 şoku! Üç ülke daha 'Filistin’i tanıyacağız' dedi - Dünyaİsrail’e 1967 şoku! 'Korku imparatorluğu yıkılıyor'Dünyada yalnızca 31 tane görüldü! 'Futbol topu balığı' karaya vurdu - DünyaSadece 31 kere görüldü! 'Futbol topu balığı' karaya vurduTatil yolunda adeta cehennemi yaşadılar! Havada son mesajlarını attılar - DünyaTatil yolunda adeta cehennemi yaşadılar!Kanla boyanan ellerle protesto edildi! Blinken'ın lakabı artık "Gazze kasabı" - DünyaLakabı artık "Gazze kasabı"Jeneratör faciası! Kalacak yeri olmayan öğrenciler feci şekilde öldü - DünyaJeneratör dumanından etkilenen 7 üniversiteli öldüABD'de şiddetli fırtına ve hortum! Çok sayıda ölü var - DünyaABD'de şiddetli fırtına ve hortum! Çok sayıda ölü var
Sonraki Haber Yükleniyor...