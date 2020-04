Türkiye Gazetesi

İlk vakası Çin'in Wuhan kentinde görülen yeni tip korona virüs Türkiye'de de 2 Nisan verilerine göre 277 vatandaşın ölümüne neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün açıkladığı son rakamlarla toplam vak'a sayısının 15 bin 679 olduğunu ifade ederken toplam iyileşen hasta sayısının 333 olduğunu söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Chen Su da Skype üzerinden yeni tip korona virüsle ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Su, Çin'de ölüm sayılarının gizlendiği iddialarına yanıt verirken, virüsten Çin virüsü olarak bahsedilmesine tepki gösterdi. Çin'in virüsle mücadelede başarılı bir sınav verdiğine dikkat çeken Su, Türkiye'nin yeni tip korona virüse karşı aldığı tedbirleri yerinde bulduklarını belirtti. Aşı geliştirilmesi sürecine ilişkin bilgi veren Su, Türk vatandaşlarına "Önlemlere uyun" diye seslendi. Su'nun eldiven takması ise dikkat çekti.

“8 Nisan tarihinde Wuhan tamamen açılacaktır”

Çin'deki son durumla ilgili bilgi veren Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Chen Su, “31 Mart tarihinde Çin'in sağlık komitesinde yayınlanan verilere göre bütün vak2a sayısı 81 bin 554, bunlardan taburcu olan 76 bin 238, can kaybımız 3 bin 312 şu anda kalan vak'a sayısı Çin'in ana karasında 2004, özerk idari bölgesi ve Tayvan eyaleti dahil olan 2 bin 895. Çin'in sınır dışından ithal olan vak'a sayısı 35 tane, rakamlar çok açık ve nettir. Toplam 81 bin vak'adan yüzde 93 buçuk taburcu oldu. Eğer bu salgınla mücadeleyi bir sınav olarak düşünüyorsak şu anda Çin'in kazandığı puan 93 buçuk puandır. Bence şu anda salgın durumu Çin'de kontrol altına alındı ama bitmedi. Şu anda halk yaşamı kademe kademe normal yaşama dönmeye başladı, ama hala kısıtlama tedbirleri vardır. Wuhan salgınla mücadelede en önemli şehir ve başkent Pekin; vak'a sayısı çok fazla değil ama başkent olduğu için kısıtlama politikası vardır. 8 Nisan tarihinde Wuhan tamamen açılacaktır. Dışarıyla bağlantı yeniden kurulacaktır. Çin hükumeti ve halkı bu 2 buçuk ay içinde büyük fedakarlık etti. Biz kolayca başarılar elde etmedik. Biz Çin halkı, dünya halkı için çok çaba harcadık. Salgınla mücadele konusunda şunu bilmeliyiz aşı olmadan virüsle mücadelede isabetli bir ilaç yoktur. Bizim kazandığımız tecrübe şudur; bulaşma yolunu kesmek ve zinciri kırmak en etkili yöntem. Birincisi izolasyon, iki sosyal mesafede kalmak, üçüncüsü kalabalık ortamdan kaçınmak, dördüncüsü mümkün olduğu kadar evde kalın. Evde kalmak en güvenli yolu, biz bu dört tedbiri öneriyoruz” dedi.

“2 hafta önce askeri araştırma enstitüsü çalışma ekibi bir aşı geliştirdi”

Halkın kurallara titizlikle uymasıyla salgınla mücadelede başarılı sonuçlar alınabileceğini ifade eden Su, “Salgın ilk ortaya çıktığından beri Türk Hükumeti büyük önem vermektedir, gerekli tedbirleri almıştır. Biz burada yaşayan Çin diplomatları olarak takdirle karşılıyoruz. Türk Hükumeti 14 kural öne sürdü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi ve şunu da uyguladı önce insan sonra ekonomi. Bizim kavramlarımız örtüşüyor. Bence Türk Hükumeti çok etkili bir politika öne sürdü. En son edinilen bilgilere göre 2 hafta önce bizim askeri araştırma enstitüsü çalışma ekibi tarafında bir aşı geliştirildi. Bu aşının klinik testine başladı, 108 gönüllü Wuhanlı kişi aşılandı, test süreci başladı, pratik uygulamasında bilimsel bir süreç lazım. Eğer süreç pürüzsüz devam ederse inşallah bu aşı en yakın zamanda pratiğe uygulanacaktır ve bizde iyice nefes alacağız. Virüs tedavisi için birçok ilaç kullanılmıştır. İlacın listeye girmesi demek etkilidir, hastanın iyileşme süreci kısaltılabilir. Belki her hasta için geçerli değil ancak özellikle hafif durumdaki hasta için mümkündür” diye konuştu.

“Türkiye ile dost ülkesiyiz, her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”

Türkiye'nin yeni tip korona virüsle ilgili Çin'den olası bir talebine yönelik konuşan Su, “Bizim gözümüzde Türkiye bizim dost ülkemiz, bir söz vardır dost kara günde belli olur. Biz Çin Hükumeti ve Çin halkı her zaman dünya halkına yardım eli uzatmaktayız. Bizim aleyhimizde olan ülkelere bile mümkün olduğu kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Bazı ülkeler salgın ilk çıktığı aşamada bizi suçlamaya çalışarak hiç yardım etmedi. Özellikle bazı Batılı ülkeler bizi karalamaya çalıştılar şu ana kadar bile böyle şeyler yapmaya çalışıyorlar. Diğer ülkelerin halklarının duyduğu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Biz Türkiye ile dost ülkesiyiz, Biz tabi ki her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, hazırız” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir dünyada bir hükumetin ölü oranını gizlemesi mümkün mü?”

Hanta virüsün yayılmasının söz konusu olmadığını belirten ve Çin'in yeni tip korona virüsle ilgili ölüm sayılarını gizlediği iddialarına yanıt veren Su, “Hanta virüste yayılma, bulaşma söz konusu değil. Böyle bir çağda böyle bir dünyada bir hükumetin ölü oranını gizlemesi mümkün mü? Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 zirvesinde dediği gibi dillerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır. Böyle bir davranışta Çin'e ne fayda var, Çin hükumeti kendi halkına zarar mı vermeye çalışıyor, Çin Komünist Partisi bir canavar mı? Bizim Çinli diplomatlar samimidir, biz böyle bir sınavdan yüksek puanla geçtik. Çin Komünist Partisi liderliği altında büyük başarılar elde ettik, dünya halkı da görüyor. Bu başarının sırrı, saklama yoluyla mı hayır. Varsayın böyle bir şey varsa, salgınla mücadelede Çin halkı büyük zorlukla karşı karşıya olduğu zaman bazı ülkeler neler yaptılar. Madem ki insan haklarına değer veriyorsunuz Çin halkı acı çekerken siz yardım eli uzattınız mı, yok. Bazı ülkeler hiç yardım eli uzatmadı bu insan haklarına değer veren ilkelere uygun mu? Böyle bir karalama, suçlama veya siyasi spekülasyon ile bazı ülkelere bir faydası var mı bence yok, Çin devletini yıpratabilir mi? Yıpranmaz, karalamaya çalışabilir ancak sonuçsuz kalacaktır” dedi.

“ABD Başkanı Trump'ın sözde Çin virüsü demesi yanlıştır”

Yeni tip korona virüsten Çin virüsü olarak bahsedilmesini eleştiren Su, “İlk vak'a Çin'de raporlandı, bilim adamlarının araştırmasına göre virüsün nerede çıktığı hala bilinmiyor. Wuhan virüsü mü diyorsunuz? Çin virüsü deyişiyle kendi ülke durumu ve bu durumdan doğan sorumluluktan kaçınabilir mi kaçınamaz, Çin'i suçlamak yerine kendi halkının sağlığı için bir tedbir alması daha etkili olacaktır. Nüfus oranına göre can kaybı oranına bakabilirsiniz. ABD Başkanı Trump'ın sözde Çin virüsü demesi asılsızdır, yanlıştır. İsimlendirme hakkı Dünya Sağlık Örgütü'nün elinde bir siyasetçinin elinde değildir. Örgüt ne isim verdi bellidir, çok merak ediyorum ki bunu yapması kendi işine yaradı mı? Bence hiç yaramadı, ABD, Çin halkının hükumetinin dünya halkı için kazandırdığı zamanı kaçırdı. Bu 2 ay içinde ABD, sayın Trump neler yaptı? Çin'i suçlama, karalama yapması yerine ABD halkının sağlığı dikkate alınarak daha etkili gerekli tedbirler alsaydı dünyanın süper gücü ABD'de korona virüs ve ölüm vak'ası böyle bir durumda olmazdı. Sayın Trump ve Çin'i karalamaya çalışan diğer siyasetçiler bunu kendi kendine sorabilir” diye konuştu.

“Sokaklar da bomboş demek ki Türk hükumetinin aldığı tedbirler etkilidir”

Virüs konusunda yaşlıların daha hassas olmasının insanların kendini korumamasına neden olmaması gerektiğini belirten Su, “Herkes virüs önünde eşittir, doğal felaketin önünde zenginlik, ırk farkı mı var? Biz Türkiye'deyiz İstanbul'dayız, devletin aldığı tedbirlere titiz bir şekilde uyun, evde kalın. Bütün İstanbullulara Türk hükumetinin aldığı tedbirlere titiz bir şekilde uyması için bende çağrıda bulunuyorum. İstanbul dünya çapında nadir, eşsiz doğal manzaralara güzelliklere sahip olan bir şehir Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir merkezdir. Bu kadar güzel bir şehirde salgınla mücadelede daha etkin bir şekilde hareket edilmesi lazım. Sokaklar da bomboş demek ki Türk hükumetinin aldığı tedbirler etkilidir. Demek ki halk, İstanbullular tedbirlere güzel bir şekilde uyuyor. Türkiye ve İstanbul'a vermek istediğim tek mesaj; haydi Türkiye, haydi İstanbullular başarılar diliyorum en kısa sürede bu doğal felaketi el ele kazanacağız ve daha da güzel bir güneş altında birlikte nefes alacağız. Virüse yakalanan hastalara acil şifalar dilemek istiyorum” dedi.