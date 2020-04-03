Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşlı nüfusun yoğun olduğu Avrupa'da, milyonlarca kişi huzurevlerinde kalıyor. Covid-19 salgınında vaka ve ölüm sayısının yüksek olduğu Almanya, Fransa, İtalya, Belçika ve İspanya gibi ülkelerde yaşlı bakım kurumları ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Bir taraftan huzurevi sakinleri ve çalışanlarına Covid-19 bulaşmaması için ziyaret yasağı gibi tedbirler alınırken diğer taraftan tıbbi malzemenin tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.

ALMANYA: Huzurevlerine ziyaretlerin sıkı bir şekilde kısıtlanmasına ve yaşlılara dışarı çıkma yasağı getirilmesine rağmen hem çalışanlarda hem de burada kalanlarda Covid-19 sıkça görülmeye başladı. Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yüzde 87’sinin 70 yaşın üzerinde olduğunu açıkladı. Almanya'da yaklaşık 800 bin kişi huzurevlerinde yaşıyor bunların büyük bir bölümünün başka hastalıkları var.

FRANSA: Ülkede dün hayatını kaybedenler 471 olarak açıklanmıştı. Fransa Sağlık Bakanlığı, 884 emeklinin de dün evlerinde öldüğünü duyurdu. Bununla birlikte ölü sayısı 1355’e yükseldi. Ülke genelindeki ölü sayısı 5387’ye yükseldi. Fransa şu ana kadar bir günde en çok ölüm kaydedilen ülke oldu. Huzurevlerinde görev yapan sağlık personeli, Sağlık Bakanı Olivier Veran'a gönderdiği mektupta, maske yetersizliği sebebiyle 100 bin yaşlının hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

İSPANYA: Covid-19 salgınının çıkmasından bu yana 1.600'dan fazla bakımevindeki yaşlı hayatını kaybetti. Ülkede alınan tedbirler kapsamında askerler tarafından yaşlı bakımevleri dezenfekte edildi. Bazı yaşlı bakımevlerinin terk edilmiş olduğu ve birinde yaşlıların yataklarında ölü hâlde açıklandı.

İTALYA: En fazla yaşlıların etkilendiği görülen bu salgında, ülkenin özellikle kuzeyindeki huzurevlerinde son dönemde sık sık ölümler yaşanıyor. Huzurevlerinde çalışan çok sayıda kişinin de kendini karantinaya almış olması sebebiyle yaşlılarla ilgilenecek pek kimse kalmadı. Hatta aileler de son dönemlerde buralarda kalan yakınlarına ulaşamamaya başladı.

KORKUTAN RAKAMLAR

Avrupa Birliği (AB) nüfusunun yüzde 20,3'ünün 65 yaş ve üstündeki kişilerden oluştuğu bildirildi. AB İstatistik Ofisi (Eurostat), yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle daha fazla risk altında olan 65 yaş ve üstü kişilere ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, 2019'da AB genelinde bu oranın bir önceki yıla göre yüzde 0,3, on yıl öncesine göre de yüzde 2,9 arttığı kaydedildi. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip AB ülkesi yüzde 22,8 ile İtalya olurken bu ülkeyi Yunanistan (yüzde 22), Portekiz ve Finlandiya (yüzde 21,8), Almanya (yüzde 21,5) ve Bulgaristan (yüzde 21,3) takip etti.