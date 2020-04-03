Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke vatandaşlarını tahliye operasyonları gerçekleştiriyor. ABD Bağdat Büyükelçiliği, tarafından yapılan açıklamada 2 Nisan’dan itibaren ülkelerine geri dönmek isteyen ABD vatandaşları için uçuş hazırladıklarını belirtirken, fiyatı 3 bin 500 dolar civarında olacak ekstra uçuşların da bulunacağını duyurdu.

Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 820 korona virüs vakası bulunurken, 54 kişi öldü ve 226 kişi iyileşerek taburcu oldu