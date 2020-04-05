Maryland Valisi Larry Hogan "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil" değerlendirmesinde bulundu. Maryland'de şu anda 2 bin 758 kişide Covid-19'a rastlanırken, 42 kişi de virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Hogan, geçen hafta yaptığı açıklamada Maryland ve Virginia da dahil başkent Washington ve çevresinin Covid-19 salgınının ABD'deki yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.
ABD'de 5 bebekte koronavirüs çıktı
05.04.2020 - 06:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 06:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, beş bebekte yeni tip koronavirüse rastlandığı bildirildi.
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693950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/693950.aspx
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