Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maryland Valisi Larry Hogan "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil" değerlendirmesinde bulundu. Maryland'de şu anda 2 bin 758 kişide Covid-19'a rastlanırken, 42 kişi de virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Hogan, geçen hafta yaptığı açıklamada Maryland ve Virginia da dahil başkent Washington ve çevresinin Covid-19 salgınının ABD'deki yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.