Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi. Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı. Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.
Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı
07.04.2020 - 07:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'de bugün ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden vaka olmadığı açıklandı.
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694471 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/694471.aspx
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