Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 100'e yükseldi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, son 24 saatte Hamburg, Stuttgart, Gladbeck, Aachen ve Münih bölgelerinden 8 Türk daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Covid-19'dan ölen Türklerin sayısı 92'den 100'e çıktı.

Son 24 saatte vefat eden Türklerin cenazelerinin Türkiye'de defnedileceği bilgisi paylaşıldı.

Almanya genelinde ise vaka sayısı 148 bin 925'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 127'ye ulaştı.