Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in çatışmalar, hastalıklar, sel ve artan fiyatların neden olduğu bir dizi sorunla ramazana girdiği belirtildi.

- Nüfusun üçte ikisi yeterli gıdaya erişemiyor

Açıklamada ülkenin içinde bulunduğu durumun nüfusun üçte ikisinin yeterli gıdaya erişimine ya da masraflarını karşılamasına izin vermediği belirtildi.

Yemen'de şu ana kadar resmi olarak sadece bir Kovid-19 vakası tespit edildiği hatırlatılan açıklamada, yaklaşık 29 milyon nüfuslu ülkede ramazan ayına koronavirüs tehdidi altında girildiği ifade edildi.

- Sağlık kurumlarının yarısı hizmet veremiyor

Ülkedeki sağlık sistemine de değinilen açıklamada, sistemin çok hassas olduğu ve sağlık kurumlarının yarısının hizmet veremediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca ülkedeki kolera vakalarının da ciddiyetine işaret edilerek, Sana'da bu hafta sadece 24 saat içinde ICRC destekli bir hastaneden 500 kolera vakası bildirildiğinin altı çizildi.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.