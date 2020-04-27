Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da hükümetin Covid-19 görev gücü toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Abe Şinzo, Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülke listesinin genişletildiğini açıkladı.

Abe, kararın virüse karşı sınır kontrolü tedbirlerine yönelik alındığını kaydederek, son iki haftada listedeki ülkelere seyahati bulunan yolcuların Japonya'ya kabul edilmeyeceğini belirtti.

Karara göre çarşambadan itibaren Rusya, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Umman, Katar, Cibuti, Belarus, Ukrayna ve Peru'nun yanı sıra bazı Karayip ülkelerinden yolcular reddedilecek.

Halihazırda Çin, Güney Kore, ABD ve tüm Avrupa ülkelerinin bulunduğu listedeki ülke sayısı 87'ye çıktı.