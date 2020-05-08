Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 181 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkedeki vaka sayısı 1111'e yükseldi.

Açıklamada, bugün 7 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 59'a çıktığı vurgulandı.

950 kişinin tedavi gördüğüne işaret edilen açıklamada, şimdiye kadar 102 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Sudan'da hükümet, toplam vakaların yüzde 80'den fazlasının görüldüğü başkent Hartum'da 18 Nisan'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağını yarından itibaren 10 gün daha uzatma kararı aldı.