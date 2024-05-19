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Özgür Filistin için Ayasofya'da toplandılar! Gazze için yanan meşaleler geceyi aydınlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İhh, Ayasofya, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze ve Refah'ta başlattığı soykırımına karşı Ayasofya Camii'nde binlerce kişi bir araya geldi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen yürüyüşte meşaleler "Özgür Filistin için" yandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İşgalin son bulması ve Filistin’in özgürlüğü için meşalelerle yürüyoruz" sloganıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Akşam namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki meşalelerle Eminönü Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Özgür Filistin için Ayasofya'da toplandılar! Gazze için yanan meşaleler geceyi aydınlattı - 1. Resim

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketlerini taşıyan gruptakiler, Türkçe ve İngilizce sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

​​​​​​​Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşün sonunda Eminönü Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Sanatçı Murat Bozkurt, Filistin için eserlerini seslendirdi.

Özgür Filistin için Ayasofya'da toplandılar! Gazze için yanan meşaleler geceyi aydınlattı - 2. Resim

Yürüyüşe katılan Fransız aktivist ve uluslararası hukuk profesörü Frank Romano, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerle ve Eminönü'ndeki kalabalıkla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Özgür Filistin için Ayasofya'da toplandılar! Gazze için yanan meşaleler geceyi aydınlattı - 3. Resim

Romano, Gazze'ye gidecek filoyla ilgili olarak, "Filonun yola çıkacağından asla umudu kesmedim. Elbet yola çıkacağız. Katliamları ve Filistinlilerin direndiğini gördüğümüz için umudumu yitirmedim. Emin olun Filistinli insanlar sizin onlarla birlikte olduğunuzu biliyorlar." diye konuştu.

Milli sporcu ve Kudüs Nişanı sahibi Necmettin Erbakan Akyüz de "İsrail'e bugün dolaylı yoldan hizmet eden, ülkemizde ve dünyanın her yerinde bulunan siyonizm lobilerinin her daim karşısında olacağız." dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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