Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada 104 kişide daha yeni tip korona virüs tespit (Covid-19) edildiği, 77 yaşındaki 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 55 kişinin virüsü yenip iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 2 bin 693'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e, iyileşenlerin sayısı ise bin 735'e yükseldi.

Öte yandan Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve şu ana kadar 200 binden fazla korona virüs testi yapıldı.