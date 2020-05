Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray’ın bahçesindeki basın toplantısında Trump’a, Çin asıllı bir gazeteci “ABD’nin bütün dünyada en çok test yapan ülke olduğunu söylüyorsunuz. Peki ülkede her gün insanlar ölürken ve birçok yeni vaka görülürken bunun bir önemi var mı?” sorusunu yöneltti. Trump, “Dünyanın her yerinde can kayıpları oluyor. Belki de bu soruyu Çin’e sormalısınız, bana sormayın. Size sıra dışı bir cevap verebilirler” cevabını verdi. Gazetecinin sorusuna devam etmek istemesi üzerine ABD Başkanı kürsüyü terk etti. Trump daha sonra sosyal medyadan “Medya kontrolden çıktı. Komplo ile nasıl çalıştıklarına bakın. Onlar halkın düşmanı” paylaşımı yaptı.