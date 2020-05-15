Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Komisyonu, koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesi uygulamalarının birçok ülkede yürürlüğe girmesinin ardından seyahatleri güvenli hâle getirecek bir dizi kural açıkladı. Düzenlemelerin amacı turizmi ve salgın nedeniyle durma noktasına gelen havacılık sektörünü yeniden canlandırmak.

GENEL KURALLAR

∂ Biletler çevrim içi satın alınacak, koltuk rezervasyonlarını ve check in’ler internetten yapılacak.

∂ Mesafe kurallarının tam olarak gözetilemediği alanlarda maske takılacak.

∂ Bagaj bırakırken ve alırken mesafe gözetilecek.

∂ Liman, havaalanı, tren istasyonu, otobüs durağı gibi yerlerde yolcu kuyrukları birbirinden ayrı olacak.

∂ Ulaşım merkezlerinde banklar ve masalar kaldırılacak.

∂ Otobüslere, trenlere ve feribotlara daha az sayıda yolcu alınacak.

∂ Araçların içinde gıda ve içecek satışı yapılamayacak.

∂ Gümrüksüz satış mağazaları ve diğer mağazalar, müşteri sayısını sınırlandıracak. Ödeme noktalarında bariyerler kurulacak.

OTOBÜSLER

∂ Yolcuların otobüse arka kapıdan binmesi sağlanacak.

∂ Merkezî havalandırma yerine pencereler kullanılacak.

∂ Aileler beraber, birlikte seyahat etmeyen kişilerse ayrı oturacak.

∂ Mümkün olan durumlarda yolcular kendi bagajlarını kendileri yerleştirecek.

KARA YOLU

∂ Terminaller, dinlenme, park, benzin ve şarj alanlarında hijyen standartları yüksek tutulacak.

∂ İstasyonlardaki yolcu akışı düzenlenecek.

∂ Kamu sağlığı gözetilemiyorsa bazı durak ve istasyonlar kapatılacak.

DEMİR YOLU

∂ Trenlerin sefer sıklığı ve kapasitesi yolcu yoğunluğunu azaltmak için arttırılacak.

∂ Uzun mesafe seyahatlerde ve banliyö seferlerinde koltuk rezervasyonu zorunlu olacak.

∂ Kısa mesafe seyahatler için yolcular aralarında boş koltuk bırakacak.

∂ Demir yolu işletmeleri, şehir içi trenlerde kapasiteyi kontrol altında tutmak için yolcu sayım sistemi kullanacak.

∂ İndirimli fiyat ve esnek saatler gibi uygulamalarla yolcu yoğunluğunun az olduğu saatlerde seyahat edilmesi teşvik edilecek.

∂ Kapılar her durakta otomatik olarak ya da uzaktan kumandayla açılacak.

HAVA TAŞIMACILIĞI

∂ Havalandırma, hastane tipi hava filtreleriyle ve dikey hava akımı ile güçlendirilecek.

∂ Kabinlere daha az bagaj alınması ve kabin görevlileriyle daha az temas kurulması sağlanacak.

∂ Yolcuların havaalanlarına daha erken gelmesi sağlanacak. Elektronik check-in sayesinde yaşanan temas azaltılacak.

∂ Yemek ve diğer hizmetlerin siparişi mümkünse rezervasyon sırasında çevrim içi yapılacak.