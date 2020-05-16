Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı yapılan aşı çalışmalarında umut veren bir açıklama geldi. Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş pre-print araştırmada, Oxford üniversitesi aşı ekibinin üzerinde çalıştığı ChAdOx1nCoV-19 adlı aşının hayvanlar üzerindeki etkileri incelendi. Ekibin üzerinde çalıştığı adenovirüs vektörlü aşının maymunlar üzerinde olumlu sonuçlar verdiği bildirildi. Altı maymun üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, aşının tek dozu koronavirüsün yol açtığı akciğer hasarını önlediği, hayvanlarda hiç zatürre gözlemlenmediği açıklandı. Buna ek olarak, vücut virüsle karşılaşınca stokin sendromu gibi herhangi bir aşırı bağışıklık tepkisi de yaşanmadı. Rapora göre, aşının tek bir dozu verilen maymunlar 14 gün içinde virüse karşı antikor geliştirdi. Maymunların hepsi, yüksek dozda virüse maruz kalmadan önce 28 gün içinde koruyucu antikor geliştirdi. Harvard Üniversitesinden Biyolog David R. Liu, Twitter hesabında araştırma sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada "Oxford adenovirüs (aşı adayının) tek bir enjeksiyonu maymunlarda etkili sonuclar vererek zatürreyi bloke etti ve viral yükü önemli ölçüde azalttı" diye belirtti. Ancak uzmanlar, "Daha önce maymunlar üzerinde yapılan diğer aşı çalışmalarında olumlu sonuçlar alınmış, ancak insanlar üzerinde başarısız olunmuştu" hatırlatmasında da bulunuyor.

100'DEN FAZLA ÇALIŞMA VAR

Geçtiğimiz ay İngiliz araştırmacılar gönüllüler üzerinde aşı denemelerine başlamış ve yaklaşık bin kişiye aşı yapılmıştı. Bununla birlikte Moderna Inc, Pfizer Inc, BioNTech SE gibi çok sayıda firma da aşı çalışmalarına devam ediyor. Dünya çapında farklı ülkelerde 100'den fazla aşı çalışması gerçekleştiriliyor.

NORMALDE 10 YIL SÜRÜYOR

Uzmanlar, bir aşının hazırlanmasının normal şartlarda 10 yılı bulduğunu belirtiyor. Ancak pandemi sebebiyle acil bir durumun yaşandığını belirten uzmanlar, en kısa sürede aşının hazırlanması için çalışmaların hızlandırıldığını; bu sonbahara kadar aşının hazırlanabileceğini ifade ediyor.