Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hükûmeti Hesap Verebilirlik Ofisinin hazırladığı F-35 tedarik raporunda, Türkiye’yi F-35 programından çıkarma girişiminin programın aksayan üretim ve tedarik sürecini daha da sekteye uğratabileceğine dikkat çekilirken, bu yönde bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump “F-35’lerin ana gövdesi Türkiye’de üretiliyor ‘Size F-35 parçalarını vermiyoruz’ deseler ne yapacağız?” değerlendirmesinde bulundu. F-35 projesine yaklaşık 1.000 adetten fazla parça ile katkı sağlayan Türkiye, uçağın orta gövdesinden iniş takımına, motorundan kanadına kadar çeşitli parçalarını üretiyor. Türk firmaların ürettiği parçalar, ilk F-35’ten bu yana tüm uçaklarda yer alıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından uçağın orta gövdesi ve hava alığı, Alp Havacılık ve Kale Pratt&Whitney firmaları tarafından uçağın motoruyla ilgili önemli parçaları, Alp Havacılık tarafından iniş takımı, Kale Havacılık tarafından gövde ve kanat yapısal parçaları, Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi AŞ (AYESAŞ) tarafından ise bazı elektronik kartlar üretiliyor. Selçuk Böke Ankara