Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen deneysel corona virüs (Covid-19) aşısına erişen ilk ülke olacak.



EYLÜL AYINA KADAR 30 MİLYON DOZ ÜRETİLECEK

Üniversite ilaç şirketi AstraZeneca ile yaptığı anlaşma kapsamında, klinik deneyler başarılı sonuç verise eylül ayına kadar ülkede 30 milyon doz aşı dağıtımı yapacak.



Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanı Alok Sharma bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki aşı çalışmalarına verilecek destek paketini açıkladı.

Bakan Sharma Oxford projesinin 'iyi ilerlediğini' ve Imperial College London tarafından geliştirilen başka bir aşı çalışmasının da ilerleme kaydettiğini söyledi.



84 MİLYON STERLİNLİK EK ÖDEME YAPILACAK

Sharma, iki üniversitenin corona virüs aşısının çalışmaları için daha önce 47 milyon sterlinlik destek verildiğini ve sürecin hızlanması için 84 milyon sterlinlik bir ödeme daha yapılacağını açıkladı.



Oxford Üniversitesi insan deneylerine 23 Nisan’da Churchill Hastanesi’nde başladı. Imperial Clollege of London’ın ise haziran ayında insan testlerine başlayacağı açıklandı.



Corona virüs aşısı, dünyanın normal yaşama dönmesi için gereken tek yol olarak görülüyor. Sharma, hükümeti, üniversiteleri ve sanayiyi aşı geliştirmede yol gösterebileceği umuduyla bir araya getirmek için yeni bir görev gücü oluşturulduğunu duyurdu.



Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı şu anda ilk klinik deneme aşamasında bulunuyor. İlk aşı dozunu alan yüm katılımcılar araştırma ekibi tarafından izleniyor.



Sharma ek olarak verilecek 84 milyon sterlinin Oxford aşısının seri olarak üretilmesine yardımcı olacağını ve mevcut denemeler başarılı olursa, Birleşik Krallık nüfusunu hemen aşılamaya başlayacaklarını açıkladı.



Bununla birlikte, bakan devlet desteği ile Oxford aşısının ticarileştirilmesi ve üretimi için AstraZeneca ile küresel bir lisans anlaşması imzaladığını da teyit etti.



Anlaşmaya göre üniversite ve ilaç şirketi dünya genelinde 100 milyon doz aşı üretecek. Süreç başarılı bir şekilde ilerlerlerse, eylül ayına kadar üretilen ilk 30 milyon doz İngiltere’de dağıtılacak.



Ancak, Sharma nihayetinde her iki projenin de başarısız olabileceğini söyleyerek ülkeyi Covid-19’a karşı temkinli olmaya devam etmesi konusunda uyardı.