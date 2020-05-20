Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 194'e, Kuveyt'te 124'e, Katar'da 16'ya, Umman'da 28'e yükselirken, Lübnan, Bahreyn ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 194'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 25 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 48'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 37 olduğu aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 124'e çıktığı bildirildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının da 17 bin 568'e çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 885'e ulaştığı bilgisi verildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının daha hayatını kaybetmesiyle can kayıplarının 16'ya çıktığı belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 37 bin 97'ye çıktığı bildirilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 6 bin 600'e ulaştığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının 28'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 372 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 43'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 1661'e ulaştığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 961'e, iyileşenlerin sayısının 251'e yükseldiği ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 7 bin 843'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 344'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık son olarak Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 olduğunu paylaşmıştı.

Filistin

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan ve karantina altında tutulan 7 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakalarla birlikte Gazze Şeridi'nde enfekte olanların sayısı 30'a çıktığı aktarıldı.