Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 165 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 71 ve 63 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 78 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.
Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 568’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 54 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 897 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 280 binden fazla korona virüs testi yapıldı.
Azerbaycan’da koronadan can kaybı 54’e yükseldi
27.05.2020 - 16:10 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e, ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 568’e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 165 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 71 ve 63 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 78 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,koronavirüs,
707045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/707045.aspx
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