Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 165 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 71 ve 63 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 78 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.



Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 568’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 54 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 897 kişi ise taburcu oldu.



Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 280 binden fazla korona virüs testi yapıldı.