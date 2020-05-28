Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Mayın Hareket Merkezi (UNMAS) ve Libya Mayın Hareket Merkezi (LibMAC), başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Selahaddin bölgelerindeki sivillerin el yapımı patlayıcılarla (EYP) yaralandığı ve öldüğüne ilişkin haberlerden kaygı duyulduğunu açıkladı.

BM'nin ilgili kurumlarından yapılan ortak açıklamada, sivil bölgelerde tuzaklanan EYP, savaş mayınları, bırakılan patlayıcı ve mühimmatların, "ilgi çekici olduğu, çoğu zaman fark edilemediği ve yüksek merak duygusuna sahip çocukları istenmeyen hedef haline getirdiği" belirtildi.

Açıklamada, çatışmadaki tüm tarafları uluslararası insani hukuka, insan haklarına, çocukların haklarına ilişkin anlaşmalara saygı duyması çağrısı yapan UNICEF Libya Özel Temsilcisi Abdurrahman Gandur, "Libya'daki devam eden çatışmalardan en fazla etkilenen gruplar arasında çocuklar yer alıyor. Çocuklara karşı işlenen feci suçlardan hesap sorulabilirlik konusunda büyük eksiklik var." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, UNICEF ve yerel partnerlerinin, 2020 yılında 18 bin 500 çocuğa ve ebeveyne patlayıcı mühimmat risk eğitimi verdiği paylaşıldı.

Hafter milislerinden yerleşim bölgelerine patlayıcı tuzağı

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri 18 Mayıs'ta stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorlamıştı.

Halife Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerler de başkentin güneyindeki cephelerden çekilmişti.

Hafter milislerinin başkentin güneyindeki geri çekildiği cephelerde yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı. Selahaddin bölgesinde evlerine dönen iki sivilin tuzaklanan EYP'lerin patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.