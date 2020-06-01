Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd’u tutukladığı sırada öldüren polis memuru Derek Chauvin, maksimum güvenlikli Oak Park Heights Hapishanesi’ne nakledildi. Minnesota Cezaevi Düzenleme Bölümü Sorumlusu Komiser Paul Schnell, Chauvin'in 3’üncü derece cinayet suçlamasıyla ilk olarak Ramsey İlçe Hapishanesi’nde gözaltına alındığını açıkladı. Schnell, daha sonra Chauvin’in Minnesota eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli Oak Park Heights Hapishanesi’ne nakledildiğini aktardı. Komiser Schnell, bu tür uygulamaların normal olduğunu ifade etti.

George Floyd cinayeti sonrası başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, birçok şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.