Libya Başbakanı Serrac, "Türkiye'nin (Libya sorununda) tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında Serrac, "Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Libya Başbakanı Serrac, gayrı meşru güçlerin lideri Hafter'e bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceklerini söyledi.
"Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz"
Serrac, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz." diye konuştu.