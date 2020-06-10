Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zelenskiy “Virüsten korkmuyorum ve bu sürecin bir an önce geçmesini istiyorum. Korkmadığımı göstermek için de bilinçli olarak korona virüse yakalanmayı istedim ve bunu arkadaşlarımızla değerlendirdik. Salgın başlangıcında insanlar depresyona girdi ve çok korktular. Biraz olsun rahatlamalarını istediğim için bunu yapmayı düşündüm. Ancak birilerinin bunun gösteriş olduğunu düşünmemesi için vazgeçtim. Böyle bir şeyin sonucunda ailem de beni affetmezdi” şeklinde konuştu. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelindeki koronavirüs vaka sayısının 27 bin 856’ya, can kaybının ise 810’a yükseldiği belirtildi.