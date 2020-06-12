Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 336 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 183 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 9 bin 218’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 113 kişiye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 113 oldu.

Öte yandan, 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da şu ana kadar 368 bin 254 koronavirüs testi yapıldığı aktarıldı.