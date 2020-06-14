Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Koronavirüs salgını sebebiyle vaka sayısı 120 bini, ölü sayısı da 900’ü aşan Suudi Arabistan’ın bu seneki haccı iptal etmesi gündemde. 630 yılından 1932’de yönetime gelen Suud Krallığı dönemine kadar hac, farklı sebeplerle 40 defa iptal edilmişti. Bu, gerçekleşirse Suudlar döneminde ilk olacak. Hac ile ilgili resmî kararın önümüzdeki hafta içinde verilmesi bekleniyor. Hac ve Umre Bakanlığının farklı senaryoları da değerlendirdiği konuşuluyor. Yurt dışından gelecek hacı adayları yerine az sayıda Suudi Arabistan vatandaşının sıkı sağlık tedbirleri kapsamında hac yapmalarına müsaade etmek ilk akla gelen seçenek. Ancak 29 Temmuz’dan 4 Ağustos’a kadar sürecek haccın tamamen iptali daha ağır basıyor. Zira, daha önce Ebola ve MERS gibi salgınlar sırasında hacla ilgili belirli ülkelere vize vermemek ya da kota düşürmek gibi sınırlı tedbirler alan Suudi Arabistan’ın küresel çaptaki koronavirüs salgını ile başa çıkması oldukça zor görünüyor. Resmî rakamlara göre günlük vaka sayısı 3-4 binlere çıktı. Suudi Arabistan’ın bu sene hac ve umre ziyaretlerinden 12 milyar dolardan fazla gelir elde etmesi bekleniyordu. Bu gelirin büyük bir kısmının kaybı, petrol fiyatlarındaki çöküş ve pandemi sebebiyle ikiz şok yaşayan Suudi Arabistan’da ekonomi büsbütün tahrip olacak.