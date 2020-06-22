Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor.

Salgına yakalananların sayısı 9 milyon 50 bin oldu. Ayrıca 470 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken 4.8 milyon insan iyileşti.

Dünya üzerinde halen 4 milyondan fazla aktif corona virüs vakası bulunuyor.

BREZİLYA'DA CAN KAYBI 50 BİNİ GEÇTİ

Salgın Avrupa'da yavaşladı ancak Güney Amerika kıtasında etkisini artırıyor. ABD'den sonra vaka ve can kaybı sıralamasında 2. sırada olan Brezilya'da ölü sayısı 50 bini geçti.

Brezilya'da toplam can kaybı 50 bin 659'e yükseldi. Böylece ABD'den sonra ölü sayısının 50 bini geçtiği 2. yer Brezilya oldu. Ülkede vaka sayısı da bir milyonun üzerinde. Brezilya'da halen 500 binden fazla aktif Covid-19 vakası bulunuyor.

NİJERYA'DA VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞTI

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 113 bin 575 Covid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Vaka sayısının son 24 saatte 436 artarak 20 bin 244'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 12 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 518'e ulaştığı, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 879 olduğu belirtildi.