Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan gösterilerde, bazı anıt ve heykellerin yıkılması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki anıt ve heykellerin korunmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, ”Amerikan anıt ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet içeren suçlarla mücadele etmek için çok güçlü bir kararnameyi imzalama ayrıcalığına sahip oldum. Büyük ülkemize karşı bu yasa dışı eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor" ifadelerini kullandı.

FBI, Andrew Jackson anıtını tahrip edilmesinden şüpheli 15 kişinin arandığını duyurdu

Federal Soruşturma Bürosu FBI, Andrew Jackson heykelini tahrip ettiğinden şüphelenilen 15 kişinin fotoğrafını yayınladı. FBI’nin Washington Field Office’in Şiddet Suçları Görev Gücü, ABD Park Polisi ile birlikte Lafayette park Meydanı’ndaki Andrew Jackson anıtını tahrip edilmesinden şüpheli 15 kişinin aranıyorlar başlığı ile fotoğraflarını yayınladı.

Anıtları korumak için Ulusal Muhafız güçleri görevlendirildi

Abraham Lincoln'ün Washington DC'deki Kurtuluş Anıtı çevresinde bariyerler kuruldu. Başkent Washington da anıt ve heykelleri korumak için dört yüz silahsız Ulusal Muhafız güçleri görevlendirildi. Geçtiğimiz hafta Washington’da Beyaz Saray’ın karşısında Lafayette Park Meydanı’nda protestocular eski ABD başkanlarından Andrew Jackson'ın heykelini yıkma girişiminde bulunmuşlardı.