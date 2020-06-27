Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan İngiliz göçmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işleri kaybettikleri için mallarını satıp İngiltere'ye dönmeye başladı.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Kovid-19 önlemleri nedeniyle zarar gören BAE ekonomisi, yeniden açılmaya başlasa da toparlanmasının uzun yıllar alacağı tahmin ediliyor.

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusa sahip BAE'de 900 bin kişinin işini kaybedeceği öngörülüyor. İngiliz göçmenlerin de bundan en kötü etkilenenler arasında olabileceği değerlendiriliyor.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle işsiz kalan Dubai'deki göçmenler, arabadan spor salonu üyeliklerine kadar her şeylerini satışa çıkarıyor. Bunların arasında yer alan binlerce İngiliz göçmen de vize sürelerinin bitmesiyle Dubai'yi terk etmek zorunda kalmadan önce ellerindekileri satarak gelir elde etmeye çalışıyor.

11 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan moda ürünleri pazarlamacısı Selina Dixon, gazeteye yaptığı açıklamada, birkaç hafta önce işten çıkarıldığını söyledi. Biriktirdiği paralarla yaşadığını kaydeden İngiliz göçmen, haftalar içinde vizesinin süresinin dolacağını ve yeni bir iş bulamazsa oturum izninin yenilenmeyeceğini belirtti.