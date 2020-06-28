Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Başağa "Wagner'in paralı askerlerinin bir grup Sudanlı Cancavid milisiyle Şerare Petrol Sahası’nı ele geçirmesi, yabancı savaşçıların Libya'nın petrolünü ve yer altı kaynaklarını ele geçirmesinin tehlikeli bir örneğidir" değerlendirmesinde bulundu. Libya'nın güvenliğinin yanı sıra petrol sektöründe faaliyet gösteren ABD ve Avrupalı şirketlerin çıkarlarının da ciddi bir biçimde tehdit altında olduğuna dikkati çeken Başağa, yapılanları "görülmemiş bir Rus kötülüğü" şeklinde nitelendirdi.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

Başağa, isim vermeden bazı Arap ülkelerini ise Libya'nın petrol arzını engellemek, Hafter'in Trablus'a saldırısına destek vermek ve Wagner paralı askerlerini fonlamakla suçladı. Avrupa Birliği'ni Wagner şirketinin teröre desteği ve "insanlığa karşı suç" işlemesi sebebiyle müeyyide listesine almasını isteyen Başağa, Libya hükûmetinin Rus paralı askerlerinin petrol te-sislerinde ve askerî üslerinde kontrol sağlamasına izin vermeyeceğini vurguladı. Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni de ABD ve Avrupa'dan Wagner şirketi ve Cancavid milislerine yönelik yaptırım uygulamasını istedi. Fizan bölgesindeki "kara altın madeni" olarak kabul edilen Şerare Petrol Sahası, ülkenin tek başına en fazla ham petrol üretim kapasitesine sahip petrol kuyusu olarak öne çıkıyor.