Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da yapılan Anayasa değişikliği seçimlerinde ülkenin yüzde 77,9'u , Vladimir Putin’in 2036 yılına kadar devlet başkanı kalmasını sağlayan değişikliğe “Evet” dedi. Açıklanan verilere göre 110 milyon 500 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede referanduma katılım yüzde 65 oldu. Vatandaşların yüzde 21,27’si düzenlemeye karşı çıktı. Oylama süreci, günlük virüs vaka sayısının altı binin üzerinde olduğu dönemde salgının gölgesinde gerçekleşti. Kabul edilen anayasa düzenlemesinde Putin'in 2024'te sona erecek iki dönemlik görev süresini sıfırlayan madde yer alıyor. Bu maddeye göre, yirmi yıldır iktidarda bulunan Putin, geçen iki dönem görev süresini sıfırlayan tasarıyla anayasa gereği üçüncü dönem yasağına rağmen yeniden devlet başkanı adayı olabilecek. Bu değişiklikle Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesinin yolu açılıyor. Muhalefet, oylamanın kanuni dayanağının bulunmadığını belirterek söz konusu değişikliklerin 67 yaşındaki Putin'e ömür boyu başkanlık yolunun açılması için yapıldığını savunuyor. Anayasa değişiklikleri arasında Kırım'ın ilhakını sağlamlaştıran madde de bulunuyor.