Dünyanın en zengin ikinci insanı Gates, virüsün ABD'de hızla yayılmasının sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden kaynaklandığını ifade etti. Her 20 yılda böyle bir salgının karşımıza çıkabileceğini belirten ünlü milyarder "Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı" dedi. Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, Covid-19'un Gates tarafından insanlara çip takabilmek için ortaya çıkarıldığını iddia etmişti.
Bill Gates: Bilgi kirliliği virüsü yaydı
03.07.2020 - 06:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 06:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsle mücadele için 300 milyon dolar bağışta bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'nin salgın karşısında beklenen liderliği ortaya koyamadığını söyledi.
Etiketler : bill gates,koronavirüs,
715287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/715287.aspx
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