Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin ikinci insanı Gates, virüsün ABD'de hızla yayılmasının sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden kaynaklandığını ifade etti. Her 20 yılda böyle bir salgının karşımıza çıkabileceğini belirten ünlü milyarder "Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı" dedi. Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, Covid-19'un Gates tarafından insanlara çip takabilmek için ortaya çıkarıldığını iddia etmişti.