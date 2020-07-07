Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde koronavirüs bahanesiyle Müslümanların ibadetleri yasaklandı. Ancak binlerce Hindu'nun ibadet için Phalgam bölgesinde yer alan Amarnath Mağarası’nı ziyaret etmelerine izin verildi. Uzmanlar binlerce kişinin geleceğini, bu durumun Covid-19 vakalarını artıracağını söyledi. Hindistan, 698 bin 817 kişide virüs tespit edilmesi sonrası dünyada en çok vaka görülen üçüncü ülke durumuna geldi ancak yetkililer, bilinçli kayırmadan geri adım atmadı. Hindistan gibi Çin de, Doğu Türkistanlılara eziyetlerini sürdürüyor. İnsan haklarının ihlal edildiğini belirten Sürgündeki Doğu Türkistan Hükûmeti ve Doğu Türkistan Ulusal Uyanış Hareketi isimli STK'yı temsilen İngiliz avukat Rodney Dixon, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu. ‘Çin’in Doğu Türkistan'da yaptığı soykırım sebebiyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de aralarında bulunduğu üst düzey liderlere soruşturma açılması’ talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçede “katliam, işkence, zorla doğum kontrolü ve kısırlaştırma, Uygurca ve diğer Türk dillerini ortadan kaldırmak, ibadetlere karşı baskıcı tedbirler ve organ ticareti” suçlarının incelenmesi istendi. Dilekçe, Çinli yetkililere UCM ve diğer uluslararası mahkemelere yapılan ilk başvuru olma özelliği taşıyor.