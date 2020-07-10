Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgınında vaka artışı yavaşlamıyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 12.4 milyona çıktı. 200'den fazla ülke ve bölgeyi etkileyen küresel salgında ölü sayısı 557 bini aştı. Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı da 7.2 milyonu geçti.

9 Temmuz'da yani salgında ilk ölümün altıncı ayında vaka sayısı rekor kırdı. Worldometer sitesinin derlediği bilgilere göre 9 Temmuz'da dünya genelinde yeni vaka sayısı 223 bini geçti.

FİLİSTİN

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 262 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 27'ye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, vaka sayısının ise 5 bin 829'a yükseldiği kaydedildi.

MISIR

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 53 kişi daha Covid-19'dan hayatını kaybetti. Ülkede 950 yeni vakanın olduğu belirtilirken, 512 hastanın da iyileştiği kaydedildi.

Bakanlığın son verilerine göre, ülkede toplam Covid-19 hasta sayısı 79 bin 254'e, ölü sayısı da 3 bin 617'ye yükseldi.

YEMEN

Yemen Corona virüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 59 yeni vaka tespit edildiği ve 28 kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkede corona virüs kaynaklı can kaybının 361'e, vaka sayısının da bin 356'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 619'a ulaştığı aktarıldı.

Yemen'deki yeni tip corona virüs vakalarıyla ilgili bilgiler Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor. Husiler konuya ilişkin son açıklamayı 18 Mayıs'ta 1'i vefat eden 4 vaka olarak açıklamıştı.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede 308 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 15 bin 79'a çıktığını bildirdi.

Bakanlık, Covid-19 kaynaklı can kaybının 242, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 11 bin 447 olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Fas'ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, ülkede Covid-19'la mücadeleye yönelik olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 1 ay daha devam etmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.