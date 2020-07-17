Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye karşıtı haberlere sık sık imzasını atan Fransız Le Point dergisi, yeni sayısında yine provokatif bir kapakla yayına girdi. Dergi, Türk savunma sanayisi MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın, hizmete giriş töreninden görüntü kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Deniz Kuvvetlerine bağlı askerler önünde yaptığı konuşmadan görüntü kullanan dergi, fotoğrafın üzerine "Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan, Kapımızdaki Savaş" başlığını attı. 24 Ekim'deki sayısının kapağında da Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan dergi, Cumhurbaşkanı’mıza Fransızca hakaret etmişti.

PLANLARI SUYA DÜŞÜYOR

Türkiye’nin AB üyeliğine başından beri karşı olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un son dönemdeki hasmane tutumunun doğrudan Ankara’nın faaliyetlerinden ziyade kendi çıkarlarıyla ilişkili olduğu düşünülüyor. Macron, üç sene evvel cumhurbaşkanlığını devraldığından bu yana ülke, derinleşen ekonomik ve sosyal problemler sebebiyle protestolarla çalkalanıyor. Uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar sebebiyle popülaritesi ciddi şekilde düşen Macron, partisinin yerel seçimlerde aldığı kötü sonuç ile zor günler geçiriyor. Son dönemlerde Türkiye karşıtlığının prim yaptığını gözlemleyen Macron’un hasmane tutumu bu çerçevede daha fazla anlam kazanıyor.

HAFTER'E DESTEK

Libya'da darbeci general Hafter'in petrol alanında bazı vaatlerde bulunması üzerine Macron, burada da meşru hükûmeti destekleyen Türkiye ile karşı karşıya geldi. Macron; Hafter’e destek veren Rusya, Birleşik Arap Emîrlikleri ve Mısır’ın müdahalelerine de sessiz kalıyor.

SİSİ’DEN ‘SİRTE’ TEHDİDİ

Bu arada, Libyalı kabile liderleriyle görüşen Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Libya’nın kuzeyindeki Sirte kentine operasyon için yapılan askerî hazırlıklar karşısında “eli kolu bağlı” durmayacaklarını tehdidini savurdu.