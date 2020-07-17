Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 489 artarak, 668 bin 68'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 370 artışla 14 bin 442'ye çıktı.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 4 bin 669 ölümle Güney Afrika'da görülürken, Mısır'da 4 bin 120, Cezayir'de 1052 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şimdiye kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 324 bin 221'e ulaştı, bu ülkeyi 85 bin 771 vaka ile Mısır, 34 bin 854 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika’da salgına yakalanan 346 bin 500 kişi ise hastalığı yendi.