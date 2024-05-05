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Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısı ne zaman sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca vatandaşlar kabine toplantısında neler konuşulacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizdedir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 16 Nisan Salı günü toplanmıştı.

Vatandaşlar tarafından kabine toplantısının tekrar ne zaman yapılacağı ve hangi konuların konuşulacağı merak ediliyor. 

Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak - 1. Resim

Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat kaçta başlayacağına dair ise bir açıklama bulunmuyor.

Beştepe'de yapılacak toplantının gündeminde emekliler ve dar gelirlilerin ekonomik durumunu iyileştirmek için atılacak adımlar yer alacak.

Ayrıca kamu tasarrufu, bütçe açığı ve İsrail'e uygulanan ihracat yasağı da konuşulacak konular arasında bulunuyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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