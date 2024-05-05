Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mayıs 2024 13:46 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 13:46 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısı ne zaman sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca vatandaşlar kabine toplantısında neler konuşulacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizdedir.