Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saatte 188 artışla 13 bin 979’a çıktığını bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 166 artarak 271 bin 606 oldu.

Vakalardan 3 bin 529'unun durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 235 bin 300’e yükseldi.

İran’da toplam test sayısı 2 milyon 123 bin 518’e ulaştı.

Ülkede Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Gülistan, Mazenderan, Kirman ve Fars eyaletleri "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor.

Hürmüzgan ve Zencan eyaletlerinde ise vaka ve ölüm sayılarında önemli düşüşler görüldü.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 35 milyon İranlı daha koronavirüse yakalanabilir İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde şu ana kadar 25 milyon İranlının korona virüse yakalanmış olabileceğini söyleyerek, “Önümüzdeki aylarda 30-35 milyon İranlı daha korona virüs tehlikesi ile karşı karşıya” dedi.