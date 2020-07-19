Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 388 kişide korona virüs tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Karargah, günlük vaka sayısında düşüş yaşandığını aktarırken, son 24 saatte 517 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 27 bin 531’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 354’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 18 bin 967 oldu.

Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 627 bin 881 kişiye korona virüs testi yapıldı.