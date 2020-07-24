Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi için gelecek hafta güven oylaması yapılacağı belirtildi

Tunus Meclis ofisi toplantısının ardından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, dört bloktan 73 milletvekilinin güven istemi üzerine 30 Temmuz Perşembe günü Gannuşi için güven oylaması yapılmasına karar verildi.

"Meclis Başkanlığına tankla değil seçimle geldim"

Nahda Hareketi lideri Gannuşi kararın ardından yaptığı basın açıklamasında, "O günün, Meclis Başkanı olarak yeniden güvenoyu alacağım gün olacağına eminim. Meclis Başkanlığına tankla değil seçimle geldim. Güven oylamasından rahatsız değilim. Bu nedenle güven oylaması yapılmasını kabul ettik." dedi.

Gannuşi, Meclis'te çoğunluğa sahip olduklarını hatırlatarak, "Dört blok tarafından sunulan güven istemini düşürebilirdik. Ancak, 73 milletvekilinin iradesine saygı duyduk. Bu az bir sayı değil. Tunus demokrasisine saygı için kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, şöyle devam etti:

"Halk, seçmen ve efendi olduğu sürece Tunus'un geleceğinden umutluyuz. Meclis, demokrasi ve çoğulcu sistem üzerine kurulu ülkedeki yüksek otorite. Biz demokrasinin geleceğinden umutluyuz."

Tunus Anayasası ve meclisin iç tüzüğüne göre, meclis başkanından güvenoyunun çekilmesi için 217 sandalyeli parlamentoda salt çoğunluk olarak 109 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Meclis'teki 4 blok, gerekli olan 73 milletvekilinin imzasının toplanmasının ardından geçen hafta resmi olarak Meclis ofisine Gannuşi'nin güven oylaması için başvuru yapmıştı.

Gannuşi, Meclis ofisine danışmadan ferdi kararlar almakla ve dış ilişkilerle alakalı Tunus'un diplomatik vizyonuyla uyuşmayan açıklamalarda bulunmakla suçlanıyor.

Mecliste Gannuşi'nin görevden alınması için eylem

Tunus Meclisi'nde 16 sandalyeye sahip Özgür Anayasa Partisi milletvekilleri 14 Temmuz'da Gannuşi'nin görevden alınması için Genel Kurul salonunda eylem yapmış ve kürsüye çıkmaya çalışmıştı. Eylemler nedeniyle Meclis oturumları bir süre askıya alınmıştı.

Özgür Anayasa Partisi, eylemlere Meclis Başkanı Gannuşi görevden alınıncaya kadar devam edeceğini ve oturum düzenlenmesine izin vermeyeceğini bildirmişti.

Tunus Meclis Ofisi Basın Sorumlusu Nesrin el-Ammari ise Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne göre Meclis Başkanı'nın görevden alınabilmesi için 73 milletvekilinin imzasını taşıyan bir dilekçenin sunulması ve ardından Meclis'te yapılacak oylamada da 109 milletvekilinin evet oyu vermesi gerektiğini ifade etmişti.